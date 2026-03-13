Mig*** Maledetta il nome del ristorante di Cesenatico è un caso negata l'insegna gestori | Solo goliardia

A Cesenatico, un ristorante chiamato “Mig*** Maledetta” ha suscitato polemiche per la sua insegna, che è stata negata dall’amministrazione comunale. I gestori del locale hanno spiegato che si tratta di una trovata goliardica e scherzosa, ma molte persone considerano le parole usate offensive e lesive per la dignità femminile. Il sindaco ha richiesto di cambiare l'insegna, che al momento non è stata autorizzata.

Una trovata scanzonata e goliardica per chi l'ha pensata, parole altamente offensive, sgradevoli e lesive per la dignità della donna per tanti altri a cominciare dal sindaco che ha chiesto di cambiarlo negando per ora l'autorizzazione dell'insegna del locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il nome del nuovo ristorante? 'Mig**** Maledetta'. Fabbri protesta: "Lede la dignità delle donne, deriva sgradevole"Il blogger ed ex consigliere comunale Davide Fabbri: "Il mio sdegno, la mia costernazione è totale poiché assisto ancora una volta ad una deriva... Trapianto col cuore “bruciato”, parla la mamma del bimbo: “L’abbiamo saputo dai giornali. Ora serve solo un miracolo”È in condizioni gravissime il bimbo a cui è stato impiantato un cuore rovinato da una errata conservazione; sulla vicenda sono state aperte tre... Approfondimenti e contenuti su 8220 Mig Maledetta 8221 il nome del... Temi più discussi: Il nome del nuovo ristorante? 'Mig**** Maledetta'. Fabbri protesta: Lede la dignità delle donne, deriva sgradevole; Chiamano il locale Mign*** Maledetta, ma non piace neanche al sindaco. Via quella scritta dall'insegna: come l'hanno dovuta cambiata; Nome sessista al nuovo ristorante il sindaco di Cesenatico | Cambiatelo così non aprite. Mig*** Maledetta, il nome del ristorante di Cesenatico è un caso, negata l’insegna, gestori: Solo goliardiaUna trovata scanzonata e goliardica per chi l'ha pensata, parole altamente offensive, sgradevoli e lesive per la dignità della donna per tanti altri a ... fanpage.it Chiamano il locale «Mign*** Maledetta», ma non piace neanche al sindaco. Via quella scritta dall’insegna: come l’hanno dovuta cambiataDopo le accuse di sessismo e la mancata autorizzazione del Comune, i due imprenditori si sono dovuti inventare un'altra trovata per il loro ristorante. Perché i due soci avevano scelto proprio quel no ... msn.com MIG Museo Internazionale della Grafica - Biblioteca Comunale A. Appella - facebook.com facebook IMMAGINE-GUIDA DI SANDRO SANNA E INTERVISTA DI BEATRICE VOLE A VANESSA MOBIGLIA AL MIG DI CASTRONUOVO SANT’ANDREA PER LA GIORNATA CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE x.com