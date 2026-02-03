Vigili del fuoco di Perugia cambio al vertice | Rocco Mastroianni è il nuovo comandante

Cambio al vertice dei Vigili del fuoco di Perugia. Rocco Mastroianni prende il comando, sostituendo Valter Cirillo, che ora sarà il nuovo direttore regionale dell’Umbria. La nomina mette fine a una lunga fase e apre una nuova strada per la squadra di Perugia.

Cambio al vertice del comando dei Vigili del fuoco di Perugia. L'ingegner Rocco Mastroianni è il nuovo comandante e subentra all'architetto Valter Cirillo che assume l'incarico di direttore regionale dell'Umbria.Cirillo lascia la guida del gruppo dopo un anno e mezzo che lo ha visto impegnato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Vigili Del Fuoco Perugia

Questa mattina a Perugia si è completato il cambio al comando dei vigili del fuoco.

Questa mattina ad Avellino si è tenuto il cambio al comando dei Vigili del Fuoco.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Vigili Del Fuoco Perugia

Argomenti discussi: Cambio al vertice dei Vigili del fuoco di Nuoro; A Folgaria cerimonia di apertura per il Campionato italiano di sci dei Vigili del Fuoco; Il nuovo Comandante Vigili del Fuoco dal Prefetto a Palazzo Malaspina; Concorso Vigili del Fuoco 2026: in uscita bando da 400 posti per diplomati.

Vigili del fuoco, Andriotto nuovo capo nel Padovano: lascia Lomoro che andrà a dirigere la caserma a VeronaPADOVA - Cambio di guardia al timone dei vigili del fuoco: Giuseppe Lomoro lascia il posto ad Ermanno Andriotto, che fino alla fine dell'anno traghetterà il comando provinciale. ilgazzettino.it

Silvio Pagano è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Treviso: «Pronti per le Olimpiadi. L'obiettivo è potenziare la prevenzione»TREVISO - L'ingegner Silvio Pagano è il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Treviso. Il suo insediamento coincide con l'inizio degli impegni relativi ... ilgazzettino.it

#perugia Si è svolta ieri mattina, presso la sede centrale del Comando di Perugia, la cerimonia ufficiale di insediamento dell’ingegnere Rocco Mastroianni, nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Perugia. x.com

Passaggio di consegne al Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia: l’Ingegner Rocco Mastroianni è il nuovo Comandante Si è svolta questa mattina, presso la sede centrale del Comando di Perugia, la cerimonia ufficiale di insediamento dell’ingegnere Rocco - facebook.com facebook