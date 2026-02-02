Avellino | cambio al vertice dei Vigili del Fuoco Rilievi Il benessere del personale è la mia priorità

Questa mattina ad Avellino si è tenuto il cambio al comando dei Vigili del Fuoco. Dopo mesi di attesa, è stato ufficializzato il nuovo comandante, che ha subito parlato delle sue priorità, tra cui il benessere del personale. La cerimonia si è svolta in un clima di determinazione e voglia di migliorare il lavoro quotidiano degli uomini e delle donne della caserma.

Alessandra Rilievi prende il timone: la nuova stagione della sicurezza in Irpinia: “La formazione è il nostro principale dispositivo di protezione” Oggi, 2 febbraio 2026, si è ufficialmente compiuto il passaggio di consegne al vertice del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino. Il testimone è stato preso dall’arch. Alessandra Rilievi, che subentra all’ing. Mario Bellizzi, Comandante reggente dal giugno 2025. Un periodo che ha visto il Comandante reggente lavorare in stretta collaborazione con le autorità locali, pur non avendo avuto il tempo di realizzare tutte le iniziative a cui ambiva.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

