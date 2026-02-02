Avellino | cambio al vertice dei Vigili del Fuoco Rilievi Il benessere del personale è la mia priorità

Questa mattina ad Avellino si è tenuto il cambio al comando dei Vigili del Fuoco. Dopo mesi di attesa, è stato ufficializzato il nuovo comandante, che ha subito parlato delle sue priorità, tra cui il benessere del personale. La cerimonia si è svolta in un clima di determinazione e voglia di migliorare il lavoro quotidiano degli uomini e delle donne della caserma.

Alessandra Rilievi prende il timone: la nuova stagione della sicurezza in Irpinia: “La formazione è il nostro principale dispositivo di protezione” Oggi, 2 febbraio 2026, si è ufficialmente compiuto il passaggio di consegne al vertice del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino. Il testimone è stato preso dall’arch. Alessandra Rilievi, che subentra all’ing. Mario Bellizzi, Comandante reggente dal giugno 2025. Un periodo che ha visto il Comandante reggente lavorare in stretta collaborazione con le autorità locali, pur non avendo avuto il tempo di realizzare tutte le iniziative a cui ambiva.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Avellino Vigili del Fuoco Vigili del fuoco, cambio vertice regionale: Giudice subentra a Luongo Vigili del Fuoco, Bellizzi lascia il comando: arriva Rilievi Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino sta per subire un cambiamento nella guida, con l’uscita di Bellizzi e l’arrivo di Rilievi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Avellino Vigili del Fuoco Argomenti discussi: Vigili del Fuoco di Avellino, cambio al vertice del Comando; Avellino, Alessandra Rilievi è il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco. Avellino, Alessandra Rilievi è il nuovo comandante dei Vigili del FuocoIl 2 febbraio il passaggio di testimone con il comandante Bellizzi ... msn.com Passaggio di consegne ai vigili del fuoco di Avellino: arriva la comandante Alessandra RilieviPassaggio di consegne al comando dei vigili del fuoco di Avellino: il cambio al vertice è in programma il 2 febbraio 2026, tra l’attuale comandante reggente, l'ingegnere Mario Bellizzi e l’architetto ... corriereirpinia.it Tutto è possibile. E venga pure il cambio cromatico, almeno per una volta. Il tradizionale verde, simbolo di Avellino e dell’Irpinia intera, sta per colorarsi di rosso. Il rosso della passione automobilistica, fucina per infiammare cuori e rinfocolare passioni mai sopi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.