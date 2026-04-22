Indagine escort Milano | i calciatori di Serie A coinvolti potrebbero essere interrogati dalla Procura di Milano Ultimissimi sviluppi sulla vicenda

Un’inchiesta a Milano riguarda un presunto giro di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione che coinvolge alcuni calciatori di Serie A. La Procura sta valutando di convocare gli atleti per ulteriori interrogatori, mentre i dettagli della vicenda continuano a essere oggetto di discussione. La vicenda ha avuto un impatto mediatico e si concentra su ambienti frequentati da figure pubbliche e locali.

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