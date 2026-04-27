Caso arbitri svolta dell’AIA | Dino Tommasi designatore ad interim al posto di Rocchi

L'Associazione Italiana Arbitri ha annunciato una nuova assegnazione temporanea del ruolo di designatore delle designazioni di Serie A e B. Dopo l'autosospensione del precedente responsabile, l'ex arbitro Dino Tommasi è stato nominato come incaricato ad interim fino alla fine della stagione. La decisione segue le recenti vicende che hanno coinvolto l'ex designatore, che si trova ora fuori dall'incarico.

Cambio ai vertici del sistema arbitrale italiano.Sarà Dino Tommasi il nuovo designatore ad interim per Serie A e B, scelto dall’AIAper garantire continuità operativa fino al termine del campionato. Tommasi prende il posto di Gianluca Rocchi, che si è autosospeso dopo essere finito sotto indagine della Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Una decisione necessaria per mantenere stabilità in un momento particolarmente delicato per il mondo arbitrale. Originario di Bassano del Grappa,Tommasi è un volto noto nel panorama arbitrale italiano. Ex direttore di gara, ha collezionato 54 presenze in Serie A dopo il debutto nel 2008. Terminata la carriera sul campo nel 2015, ha intrapreso un percorso dirigenziale che lo ha portato a ricoprire ruoli sempre più rilevanti all’interno dell’AIA.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso arbitri, svolta dell’AIA: Dino Tommasi designatore ad interim al posto di Rocchi Notizie correlate Leggi anche: Caso Rocchi, l’Aia nomina Dino Tommasi designatore ad interim: era uno dei vice di Rocchi insieme a Gervasoni Caso Arbitri, Dino Tommasi nuovo designatore ad interim fino a fine campionato dopo autosospensione di Gianluca RocchiDino Tommasi è stato nominato designatore arbitrale ad interim per la Serie A e la Serie B fino al termine di questo campionato. Contenuti di approfondimento Dino Tommasi sostituisce Rocchi da designatore degli arbitri. La nota dell'AIADino Tommasi sostituisce Gianluca Rocchi nel ruolo di designatore degli arbitri per la CAN A e B fino al termine della stagione, dopo che l'ormai. tuttomercatoweb.com Caso arbitri, Dino Tommasi prende il posto di Rocchi ad interim fino alla fine del campionato. Nessun indagato nell'InterA seguito delle indagini per concorso in frode sportiva, l'ex fischietto di Bassano del Grappa sarà il designatore per la Serie A e la Serie B fino alla fine delle attuali stagioni. Nessun coinvolgime ... corrieredellosport.it