Caso arbitri | Rocchi e Gervasoni potrebbero non presentarsi in Procura il 30 aprile Tutti gli aggiornamenti

Due ufficiali di gara, Rocchi e Gervasoni, potrebbero non presentarsi all'appuntamento in Procura previsto per il 30 aprile. La loro presenza o assenza rimane ancora incerta, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulla vicenda. La procura ha convocato gli arbitri per discutere di alcune questioni legate a incarichi e attività recenti. La situazione resta sotto osservazione, senza ulteriori dettagli divulgati al momento.

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