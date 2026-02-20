Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan indiavolato | club irritato con gli arbitri telefona all’AIA

Il Milan si è mostrato molto arrabbiato dopo le decisioni arbitrali della partita di ieri sera. La causa principale è stata una serie di fischi contestati dai rossoneri, che hanno accusato gli arbitri di aver penalizzato ingiustamente la squadra. Il club ha deciso di contattare direttamente l’AIA per chiedere spiegazioni e chiarimenti sulle decisioni prese in campo. Questa reazione ha suscitato molte discussioni tra tifosi e esperti di calcio, mentre la squadra si prepara a rispondere in modo deciso nelle prossime partite.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 20 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan e, in particolare, dell'irritazione del club rossonero con la classe arbitrale per i numerosi errori contro nelle partite dei rossoneri di Massimiliano Allegri. Contestata, in una telefonata con i vertici dell'A.I.A., la direzione arbitrale di Maurizio Mariani in Milan-Como, ma segnalati anche altri numerosi episodi successi nel corso della stagione.