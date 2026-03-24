La Virtus Aversa ha concluso la regular season con una vittoria per 3-0 contro il Taranto al Palajacazzi, mantenendo il quinto posto in classifica. La squadra si prepara ora per i playoff, in attesa di conoscere il prossimo avversario. La gara casalinga si è conclusa con un risultato positivo, chiudendo le partite in casa in modo convincente.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è chiusa nel migliore di modi la regular season per le gare casalinghe per la Virtus Aversa che nell’ultimo turno del torneo di serie A2 ha superato al Palajacazzi il Taranto con un netto 3-0. Ora all’appello manca solo la trasferta contro la Emma Villas Siena. In classifica i normanni sono al quinto posto a 44 punti e l’ultima giornata di campionato sarà decisiva per gli accoppiamenti dei play off ai quali accederanno le prime otto in classifica. Soddisfatto di come stanno andando le cose coach Graziosi che ha speso parole di elogio per i suoi ragazzi. “Contro il Taranto – ha detto – abbiamo espresso un gioco di buon livello contro un avversario non certo semplice. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VOLLEY A2/ Virtus Aversa: Normanni saldi al quinto posto, attesa per l’avversario nei play off

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