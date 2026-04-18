Dal 12 giugno al 5 luglio, quattro ville storiche del Veneto ospiteranno la ventisettesima edizione di Sorsi d’Autore®. L’evento prevede l’apertura delle dimore per eventi dedicati a vino, arte e cinema, mettendo in mostra il patrimonio architettonico e culturale della regione. Durante l’iniziativa, si svolgeranno degustazioni, proiezioni e esposizioni, coinvolgendo produttori e artisti locali.

Dal 12 giugno al 5 luglio, quattro dimore storiche del territorio veneto apriranno le loro cancellate per ospitare la ventisettesima edizione di Sorsi d’Autore®, un progetto che integra il patrimonio architettonico delle Ville Venete con l’eccellenza della produzione enologica e culturale locale. La rassegna, promossa dalla Fondazione AIDA ETS ICC in sinergia con la Regione del Veneto e l’Istituto Regionale Ville Venete, prevede un programma che spazia da masterclass e visite guidate a momenti di confronto con personalità del cinema e della letteratura, il tutto accompagnato da degustazioni di prodotti tipici. L’inaugurazione a Villa Badoer: tra scenografia e narrazione artistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ville Venete in festa: vino, arte e cinema tra le dimore storiche

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