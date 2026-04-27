Caserta arrestato imprenditore edile | minacce al sindaco per pilotare appalti da 2,5 milioni

Lo scorso weekend, le forze di polizia hanno arrestato un imprenditore edile a Caserta. L’uomo è stato messo agli arresti domiciliari su ordine del giudice di Cassino. L’indagine ha accertato che l’imprenditore avrebbe minacciato il sindaco locale per influenzare l’assegnazione di appalti pubblici del valore di 2,5 milioni di euro. Le verifiche sono state condotte dai Finanzieri del Comando Provinciale.

Tempo di lettura: 2 minuti Lo scorso sabato i Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta, hanno dato esecuzione all’ordinanza del GIP di Cassino sottoponendo a misura cautelare personale degli arresti domiciliari un imprenditore edile originario della provincia di Caserta. Al centro delle investigazioni, svolte dai militari della Tenenza di Sessa Aurunca sotto l’egida della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, è stato il modus operandi del soggetto arrestato, consistito in un’offensiva intimidatoria e persecutoria finalizzata a costringere il sindaco di un Comune della Provincia di Caserta ad assecondare le sue pretese in relazione all’aggiudicazione fraudolenta di appalti pubblici e al pagamento indebito di oltre 40 mila euro per lavori mai eseguiti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caserta, arrestato imprenditore edile: minacce al sindaco per pilotare appalti da 2,5 milioni Notizie correlate Pressioni e minacce sul sindaco per l'appalto da 2,5 milioni: arrestato imprenditoreAvrebbe fatto pressioni sul sindaco di Presenzano per ottenere l'aggiudicazione di appalti pubblici e il pagamento di 40mila euro per lavori di fatto... Presenzano, stalking al sindaco per farsi affidare l’appalto da 2.5 milioni, arrestato imprenditoreAi domiciliari (poi revocati) l'imprenditore Mirko Romanelli: avrebbe perseguitato il sindaco di Presenzano, Andrea Maccarelli, per costringerlo ad... Contenuti di approfondimento Stalking e minacce al sindaco per ottenere l’appalto, arrestato imprenditore nel CasertanoLe meticolose attività di indagine hanno permesso di accertare una sistematica condotta vessatoria posta in essere dall’indagato nei confronti del primo cittadino consistita in pressioni, minacce, mol ... internapoli.it Imprenditore ai domiciliari: «Voleva piegare il sindaco di Presenzano»I militari della Tenenza di Sessa Aurunca, su disposizione del Gip del Tribunale di Cassino, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti ... cronachedellacampania.it