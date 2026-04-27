Le forze dell'ordine hanno sequestrato due immobili tra Boscoreale e Boscotrecase in seguito a un’indagine della procura oplontina. Un uomo è stato arrestato con l’accusa di favoreggiamento della prostituzione, dopo che le autorità hanno scoperto che le case erano state trasformate in luoghi di prostituzione. L’indagine ha portato al sequestro delle proprietà coinvolte.

Indagine della procura oplontina: sequestrati due immobili tra Boscoreale e Boscotrecase. L’uomo è accusato di favoreggiamento della prostituzione. Un uomo di 59 anni è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Torre Annunziata. I carabinieri e la Guardia di Finanza della sezione di polizia giudiziaria hanno eseguito un’ordinanza cautelare insieme al sequestro preventivo di due immobili situati tra Boscoreale e Boscotrecase, in provincia di Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 59enne avrebbe messo a disposizione alcune abitazioni di sua proprietà, trasformandole in luoghi destinati all’attività di prostituzione.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Case trasformate in luoghi di prostituzione tra Boscoreale e Boscotrecase: un arresto

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