Pompei e Boscoreale droga in auto e in casa | un arresto e una denuncia

La Polizia sequestra cocaina e oltre un chilo di hashish: arrestato un 21enne di Torre Annunziata, denunciato un 19enne di Boscoreale. Proseguono senza sosta i controlli antidroga della Polizia di Stato, predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nell’area vesuviana. Il 7 febbraio, gli agenti del Commissariato di Pompei hanno arrestato un 21enne di Torre Annunziata e denunciato un 19enne di Boscoreale per detenzione illecita di droga. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli Cocaina in auto: arrestato 21enne. Durante un controllo su via Nolana, in direzione Boscoreale, i poliziotti hanno fermato un’auto con a bordo il 21enne. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

La Polizia di Stato ha sgominato un giro di droga tra Pompei e Boscoreale.

