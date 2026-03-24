Tempo di lettura: < 1 minuto Se ieri il gasolio superava i 2 euro solo in autostrada, in Molise e Campania, oggi si varca quel limite anche nella media regionale che si attesta a 2 euro e 2 centesimi. In tutte le regioni si è oltrepassata quella soglia tranne nelle Marche che si ferma a 1,994 euro, mentre l’Abruzzo resta sul confine con 2 euro esatti. In molte regioni, un pieno di 50 litri costa oltre 2 euro in più rispetto a ieri, con il record di Bolzano dove si pagano 2,35 euro in più. Lo afferma l’Unione Nazionale dei Consumatori che ha rielaborato i dati del Mimit. Secondo i dati Mimit oggi il gasolio più caro, non considerando le autostrade dove costa 2,08 euro al litro, si vende a Bolzano con 2,042 euro al litro, segue la Sicilia con 2,035, terze Calabria e Molise entrambe le regioni a 2,034 euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gasolio, Campania tra le regioni più care: oltre i 2 euro al litro

Articoli correlati

Carburanti, Campania tra le regioni più care: gasolio sopra i 2 euro al litroI dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy segnalano un aumento generalizzato dei prezzi dei carburanti.

Gasolio self service oltre i 2,1 euro al litro: la Campania tra le regioni con i prezzi più altiLa Campania supera i 2,1 euro al litro per il gasolio self service: lo segnala l'Unione Nazionale Consumatori sui dati Mimit.

Tutti gli aggiornamenti su Gasolio Campania tra le regioni più...

Temi più discussi: Gasolio e benzina in calo in autostrada. In Campania la benzina diminuisce meno delle attese; Prezzi del gasolio alle stelle: Campania maglia nera con 2,002 euro al litro; Il Molise unica regione dove il gasolio supera i 2 euro al litro; Carburanti, in Calabria tra i prezzi più alti d’Italia: benzina a 1,750 euro, gasolio a 2 euro · CosenzaChannel.it.

Carburanti, Campania tra le regioni più care: gasolio sopra i 2 euro al litroPrezzi carburanti in aumento: Campania tra le regioni più care con gasolio sopra i 2 euro al litro e benzina tra le più alte in Italia. 2anews.it

Cala il prezzo del petrolio ma il gasolio supera i 2 euro al litro: Calabria tra le regioni più careLa denuncia arriva dal Codacons, nonostante il calo delle quotazioni del Brent, i prezzi alla pompa continuano a salire: «Andamento che vanifica il taglio delle accise» ... ilvibonese.it

Quarta Repubblica. . "Questo è il voto di chi deve pagare il gasolio una cifra enorme, il malessere di questi mesi, è un voto politico che è stato politicizzato." #Palombelli #quartarepubblica facebook

#GdiF #Rieti Sequestrati 520 litri di gasolio agevolato ad uso agricolo indebitamente acquistato. Denunciato l’utilizzatore. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato x.com