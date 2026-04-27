casa bianca nel mirino da sempre

Negli ultimi anni, la Casa Bianca è al centro di numerose teorie e sospetti, spesso alimentati da eventi controversi e dichiarazioni ufficiali. Recentemente, si è parlato di un tentativo di attacco che avrebbe coinvolto una cena di gala con un ex presidente, suscitando molte discussioni e dubbi sulla versione ufficiale. Le notizie circolano rapidamente, alimentando curiosità e interrogativi tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Roma, 27 aprile 2026 – Se la Terra è piatta e il Covid non è mai esistito, figuriamoci se il fallito attentato alla cena di gala con Trump, non è una montatura del medesimo presidente. Del resto, è la terza volta che il tycoon finge di mettere a rischio la propria vita. La prima, nel luglio del ’24, ancora candidato alla Casa Bianca, la studiò talmente bene che un proiettile lo colpì all’orecchio, e per pochi centimetri non gli spappolò il cervello. Quando c’è di mezzo Trump, bisogna rassegnarsi: se non la spara lui, la sparano gli altri. Dunque, era inevitabile che quanto accaduto l’altra sera (roba grave) suscitasse tra i suoi avversari, ma non solo, il dubbio, in alcuni la certezza, che sia stata tutta una montatura.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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