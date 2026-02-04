Bianca Revello titolo europeo e Mondiale di Melbourne nel mirino

Bianca Revello si prepara a grandi passi per i prossimi impegni internazionali. La campionessa italiana, fresca di titolo europeo di Fossa Universale, punta ora al Mondiale di Melbourne. In un’intervista, racconta come sta affrontando la preparazione e quali sono le sue sensazioni in vista della rassegna iridata. La giovane tiratrice si dice concentrata e determinata a conquistare altri traguardi importanti.

La campionessa continentale di Fossa Universale racconta preparazione, obiettivi e sensazioni verso la rassegna iridata: l’intervista completa è online su FITAV Il titolo europeo di Fossa Universale e la convocazione al Mondiale di Melbourne. È questo il momento più alto della carriera di Bianca Revello, protagonista del nuovo numero de Il Tiro a Volo Magazine e volto azzurro chiamato a rappresentare l’Italia nella rassegna iridata in programma il 19 febbraio in Australia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Revello Melbourne Alcaraz si impone a Melbourne, trionfo storico che segna il suo primo titolo a Melbourne Park. Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo torneo a Melbourne Park, battendo i rivali in finale. Bodybuilding, Faenza festeggia un nuovo titolo europeo: Manuel Vassura trionfa nel Man Physique Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Il titolo europeo di Fossa Universale e la convocazione per il Mondiale di Melbourne. Bianca Revello è la protagonista del nuovo numero de Il Tiro a Volo Magazine: l’azzurra racconta preparazione e obiettivi per la rassegna iridata che affronterà sotto i rifle - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.