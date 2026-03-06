Messi è stato ospite di un evento organizzato dall'ex presidente degli Stati Uniti, in un contesto che ha attirato l'attenzione internazionale. Durante l'incontro, l'ex presidente ha commentato la situazione in Medio Oriente affermando che l'Iran viene

“Stiamo continuando a demolire ” l’ Iran. Nel bel mezzo della guerra che sta infuocando il Medio Oriente, provocando una delle crisi geopolitiche più gravi del secolo in corso, il presidente americano Donald Trump lancia i suoi proclami con al fianco un sorridente Lionel Messi, star planetaria un bel po’ invecchiata del pallone. È la scena surreale che arriva dalla Casa Bianca, dove ormai è consuetudine che i divi del calcio vadano a omaggiare Trump, vedasi Cristiano Ronaldo, sulla scia della devozione al tycoon portata avanti dal presidente Fifa, Gianni Infantino, che al presidente Usa ha pure consegnato pochi mesi fa un premio per la pace. Ora invece Trump parla di guerra e pallone senza soluzione di continuità, con disinvoltura, a meno di 100 giorni dall’inizio dei prossimi Mondiali nordamericani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Messi ospite da Trump nel mezzo della guerra. Il discorso surreale: “Stiamo demolendo l’Iran, benvenuto alla Casa Bianca”

Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca

Trump imbarazza Messi alla Casa Bianca: prima parla delle bombe sull'Iran e poi cita Cristiano Ronaldo

