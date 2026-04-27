Carriera alias in un liceo di Roma | approvato il regolamento dopo la denuncia dello studente transgender Il plauso del Comune

Da orizzontescuola.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un liceo di Roma è stato approvato il regolamento che consente agli studenti di usare una carriera alias. La decisione arriva dopo una denuncia di uno studente transgender, che ha richiesto questa possibilità. Il Comune ha espresso apprezzamento per l’adozione di questa misura. La scuola ha quindi reso ufficiale questa novità per gli iscritti.

Il liceo Aristofane della Capitale ha ufficialmente introdotto la carriera alias per i propri iscritti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Caso studente transgender in un liceo a Roma: polemiche, sindacati e studenti chiedono carriera ALIAS in tutte le scuoleUn caso di presunta discriminazione nei confronti di uno studente transgender al liceo Aristofane di Roma è al centro dell’attenzione dopo la...

Dopo il caso dello studente trans discriminato a scuola, la carriera alias arriva al liceo AristofaneApprovata al liceo Aristofane la carriera alias dopo l'ultimo Consiglio d'Istituto: nei giorni scorsi Fanpage.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Caso presunta discriminazione studente transgender in un liceo a Roma, la Dirigente: approvazione carriera alias è già prevista. FLCGIL e studenti la chiedono in tutte le scuole; Studente transgender umiliato al liceo: il caso accende il dibattito su inclusione e carriera Alias; Studente transgender discriminato da una docente: scoppia il caso al liceo Aristofane; Liceo Aristofane, Sarai sempre una ragazza come dice il registro. Prof contro studente transgender.

carriera alias in unCaso presunta discriminazione studente transgender in un liceo a Roma, la Dirigente: approvazione carriera alias è già prevista. FLCGIL e studenti la chiedono in tutte ...Un caso di presunta discriminazione nei confronti di uno studente transgender al liceo Aristofane di Roma è al centro dell’attenzione dopo la denuncia riportata da Fanpage e rilanciata da fonti sindac ... orizzontescuola.it

carriera alias in unStudente transgender umiliato da prof, liceo Roma approva carriera alias(ANSA) - ROMA, 27 APR - L'approvazione della carriera alias al liceo Aristofane di Roma, teatro nei giorni scorsi della denuncia da parte di un ragazzo trans verso un'insegnante che non accettava la ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.