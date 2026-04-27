Carriera alias in un liceo di Roma | approvato il regolamento dopo la denuncia dello studente transgender Il plauso del Comune

In un liceo di Roma è stato approvato il regolamento che consente agli studenti di usare una carriera alias. La decisione arriva dopo una denuncia di uno studente transgender, che ha richiesto questa possibilità. Il Comune ha espresso apprezzamento per l’adozione di questa misura. La scuola ha quindi reso ufficiale questa novità per gli iscritti.

Il liceo Aristofane della Capitale ha ufficialmente introdotto la carriera alias per i propri iscritti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Caso studente transgender in un liceo a Roma: polemiche, sindacati e studenti chiedono carriera ALIAS in tutte le scuoleUn caso di presunta discriminazione nei confronti di uno studente transgender al liceo Aristofane di Roma è al centro dell’attenzione dopo la... Dopo il caso dello studente trans discriminato a scuola, la carriera alias arriva al liceo AristofaneApprovata al liceo Aristofane la carriera alias dopo l'ultimo Consiglio d'Istituto: nei giorni scorsi Fanpage. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Caso presunta discriminazione studente transgender in un liceo a Roma, la Dirigente: approvazione carriera alias è già prevista. FLCGIL e studenti la chiedono in tutte le scuole; Studente transgender umiliato al liceo: il caso accende il dibattito su inclusione e carriera Alias; Studente transgender discriminato da una docente: scoppia il caso al liceo Aristofane; Liceo Aristofane, Sarai sempre una ragazza come dice il registro. Prof contro studente transgender. Caso presunta discriminazione studente transgender in un liceo a Roma, la Dirigente: approvazione carriera alias è già prevista. FLCGIL e studenti la chiedono in tutte ...Un caso di presunta discriminazione nei confronti di uno studente transgender al liceo Aristofane di Roma è al centro dell’attenzione dopo la denuncia riportata da Fanpage e rilanciata da fonti sindac ... orizzontescuola.it Studente transgender umiliato da prof, liceo Roma approva carriera alias(ANSA) - ROMA, 27 APR - L'approvazione della carriera alias al liceo Aristofane di Roma, teatro nei giorni scorsi della denuncia da parte di un ragazzo trans verso un'insegnante che non accettava la ... msn.com Leggi la notizia : Il liceo Aristofane di Roma ha ufficialmente approvato la carriera alias: una notizia che ha scosso la comunità scolastica della Capitale e non solo. “Dopo una lunga battaglia, finalmente un passo avanti per il… #discriminazione #dirittiumani #l x.com Uno studente transgender denuncia umiliazioni e misgendering da parte di una docente a Roma. La carriera alias torna sotto i riflettori https://ebx.sh/SrJiqh - facebook.com facebook