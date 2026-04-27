Michael Carrick ha commentato che Bruno Fernandes sta dimostrando di sentirsi libero di esprimersi in campo con il Manchester United. Secondo il sito inglese, l’ex centrocampista apprezza la disposizione del giocatore, che sembra giocare con maggiore autonomia rispetto al passato. L’osservazione si inserisce nel contesto delle recenti partite della squadra, dove Fernandes si è mostrato più coinvolto e meno vincolato da schemi rigidi.

Sito inglese: Michael Carrick crede che Bruno Fernandes si stia godendo la possibilità di giocare con libertà al Manchester United. Lo United ha goduto di un notevole miglioramento della forma da quando Carrick ha sostituito Ruben Amorim a gennaio, balzando al terzo posto in Premier League, con Fernandes un giocatore chiave in questo. Con cinque partite rimaste, Fernandes è apparentemente sulla buona strada per battere il record di assist in una sola stagione della Premier League, seduto due dietro Thierry Henry e Kevin De Bruyne nella lista (20). Ne ha forniti 10 dalla prima partita di Carrick in carica, e l’allenatore ad interim afferma di non essere sorpreso dall’impatto del capitano dello United.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Carrick è felice di vedere Fernandes giocare con libertà per Man Utd

Notizie correlate

Carrick prevede che Sesko sarà un giocatore chiave al Man Utd per gli anni a venireSito inglese: Michael Carrick ha previsto che Benjamin Sesko sarà un giocatore chiave al Manchester United per gli anni a venire dopo che...

Sesko si diverte con la vittoria “incredibile” e afferma che Man Utd si dirige verso ulteriori “grandi risultati” sotto CarrickBenjamin Sesko si è divertito con una vittoria “incredibile” dopo che il suo gol nel recupero ha assicurato una vittoria per 3-2 al Manchester United...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Carrick felice di vedere Fernandes giocare con libertà nel Manchester United; Il progetto Chelsea sta fallendo: in estate serve cambiare strategia; Lamens (portiere del Manchester United): La brillantezza di Mazraoui ci ha fatto dimenticare che non è un difensore centrale di ruolo; Caicedo firma il rinnovo con il Chelsea fino al 2033.

Man United, Carrick sul futuro: Non vado troppo avanti col pensiero, il focus è sul lavoroVigilia in casa Manchester United, con Michael Carrick chiamato a fare il punto su due pedine importanti come Luke Shaw e Harry Maguire. Il tecnico ad interim non si è sbilanciato, lasciando aperta ... tuttomercatoweb.com

Secondo Longo su Leao primi contatti con il Manchester utd. - facebook.com facebook

LIVE! Arsenal vs Chelsea, Roma vs Juve, Man Utd in action - WATCHALONG | #RepublicOfFootball x.com/i/broadcasts/1… x.com