Benjamin Sesko festeggia la vittoria del Manchester United contro il Fulham. Il centravanti sloveno ha segnato nel recupero, regalando ai Red Devils una vittoria difficile, 3-2. Sesko si mostra soddisfatto e dice che il club sta andando nella direzione giusta, con Carrick alla guida, verso altri grandi risultati. I tifosi sperano che questa sia solo la prima di tante vittorie.

2026-02-01 18:46:00 Giorni caldissimi in redazione! Benjamin Sesko si è divertito con una vittoria “incredibile” dopo che il suo gol nel recupero ha assicurato una vittoria per 3-2 al Manchester United sul Fulham. Lo United aveva ottenuto un vantaggio di due gol dopo lo stordimento di Kevin nei tempi di recupero, ma Sesko ha sparato a casa il vincitore pochi minuti dopo regalando ai Red Devils la terza vittoria consecutiva sotto Michael Carrick. Dopo aver controllato il passaggio in porta di Bruno Fernandes, il sostituto ha effettuato un tocco prima di lanciare freddamente la palla in rete scatenando il caos all’Old Trafford.🔗 Leggi su Justcalcio.com

