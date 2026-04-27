Carpi chiude col sorriso A Guidonia cala il tris

Nel match tra Guidonia e Carpi, la squadra ospite si è imposta con un risultato di 3-2, chiudendo la partita con il sorriso. La formazione di casa ha schierato un modulo 4-3-3, con i sostituti entrati in campo nel secondo tempo. La partita si è conclusa con il trionfo della squadra ospite, che ha portato a casa i tre punti dopo aver segnato tre reti contro le due realizzate dai padroni di casa.

GUIDONIA 2 CARPI 3 GUIDONIA (4-3-3): Stellato; Viteritti (37’st Toma), Mulè, Frascatore, Zappella; Franchini (17’st Mastrantonio), Santoro, Tessiore; Starita (17’st Russo), Tounkara (37’st Zuppel), Spavone (29’st Errico). A disp. Avella, Galletti, Cristini, Vitturini, Miccoli, Peciarolo, Bafaro. All. Ginestra CARPI (4-4-2): Scacchetti; Benvenuto (1’st Cecotti), Zagnoni, Lombardi, Verza (38’st Giva); Casarini, Figoli (20’st Puletto), Rosetti, Stanzani; Sall (20’st Gerbi), Gaddini (9’st Giani). A disp. Sorzi, Perta, Rossini, Amayah, Pietra, Sula. All. Cassani Arbitro: Tropiano di Bari Reti: 28’ Figoli, 32’ Spavone, 47’pt Zagnoni, 3’st Gaddini, 16’st Spavone Note: spettatori 500 circa, ammoniti Lombardi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carpi chiude col sorriso. A Guidonia cala il tris Notizie correlate DIRETTA / Udinese-Fiorentina 3-0, Buksa cala il tris e chiude la partitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA22:40 Notte fonda per la Fiorentina, che stasera ha confermato le brutte sensazioni vissute nella gara di... Vittoria d’oro, ma col brivido: contro Jesi la Tema Sinergie cala il tris di vittorie di filaUn errore nel finale poteva costare caro, ma non cancella una prestazione positiva dal lato difensivo e caratteriale contro una squadra davvero... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Il Carpi vince in trasferta col Guidonia e chiude il campionato in bellezza. Carpi chiude col sorriso. A Guidonia cala il trisSuccesso esterno dopo 148 giorni per la formazione di mister Cassani. Per la prima volta schierata una difesa a quattro, con Scacchetti in porta. . msn.com Carpi, ultima a Guidonia. Cassani: Il mio futuro quiCalcio Serie C Alle 14.30 i biancorossi concludono la loro stagione . Dopo due ko senza riuscire a segnare, Scacchetti e compagni vogliono sterzare. ilrestodelcarlino.it