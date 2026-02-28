Durante l’ultima serata di Sanremo, Carolina Bubbico ha chiesto a Laura Pausini di usare il genere corretto nel rivolgersi a lei, ricevendo applausi dal pubblico. La direttrice d’orchestra, nota per il suo ruolo sul palco, ha sottolineato l’importanza di rispettare le identità di genere, mentre la cantante ha invitato ad essere più attenti a queste sfumature. La scena ha suscitato reazioni tra gli spettatori presenti in sala.

Ci vuole poco per rompere le regole, anche quelle non scritte, o scritte da altri in cui magari ci si sente stretti. Nell’epoca di Giorgia Meloni, con il suo “chiamatemi il presidente” e di Beatrice Venezi, che preferisce farsi chiamare “direttore” invece di “direttrice”, a farlo sul palco dell’Ariston è stata la direttrice d’orchestra Carolina Bubbico. Lanciata da Laura Pausini per dirigere il duetto tra Tony Pitony e Ditonellapiaga (poi vincitore della serata cover), Bubbico ha corretto la co-conduttrice che l’aveva chiamata “maestro”. “Ah preferisci maestra? Finalmente”, ha detto Pausini, contenta della correzione, mentre Bubbico dal podio scandiva la parola “maestra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Chiamami maestra”: Carolina Bubbico chiede a Laura Pausini di usare il genere corretto: applausi a Sanremo. Chi è la direttrice d’orchestra

Sanremo 2026, la direttrice d’orchestra Carolina Bubbico corregge Laura Pausini: “Preferisco maestra”Home > Spettacoli > Sanremo 2026, la direttrice d’orchestra Carolina Bubbico corregge Laura Pausini: “Preferisco maestra” Maestra e non maestro.

Sanremo 2026, Carolina Bubbico riprende Laura Pausini: “Chiamami maestra” | VIDEOLa direttrice d’orchestra Carolina Bubbico riprende in diretta Laura Pausini durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026.

Una raccolta di contenuti su Carolina Bubbico.

Temi più discussi: Chiamami maestra: chi è Carolina Bubbico e perché ha corretto Laura Pausini a Sanremo 2026; Chiamami maestra. La direttrice d'orchestra rimprovera in diretta Laura Pausini a Sanremo; Sanremo 2026 Carolina Bubbico riprende Laura Pausini | Chiamami maestra | VIDEO; Sanremo 2026, tensione in diretta, Carolina Bubbico ferma la Pausini: Non mi chiamare Maestro, chiamami Maestra, botta e risposta tra le due.

Sanremo 2026, Carolina Bubbico riprende Laura Pausini: Chiamami maestra | VIDEOLa direttrice d’orchestra Carolina Bubbico riprende in diretta Laura Pausini durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Tutto è accaduto quando la cantante e co-conduttrice della kermesse ... tpi.it

Carolina Bubbico rimprovera Laura Pausini a Sanremo: Chiamami maestraUn 'rimprovero' in piena regola nel cuore della quarta serata del Festival di Sanremo. Perché Carolina Bubbico è intervenuta replicando alla Pausini ... notizie.it

Il Festival di quest’anno è talmente spompato che pure le polemiche sono in tono minore. Ieri sera un piccolo guizzo è venuto dal sempre valido dualismo tra grammatica reale e “percepita”. Carolina Bubbico ha chiesto di essere chiamata maestra e non maes - facebook.com facebook