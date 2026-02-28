Sanremo 2026 la direttrice d’orchestra Carolina Bubbico corregge Laura Pausini | Preferisco maestra

Durante il Festival di Sanremo 2026, la direttrice d’orchestra Carolina Bubbico ha corretto Laura Pausini, chiedendo di essere chiamata “maestra” anziché “maestro”. La modifica è stata fatta nel contesto di un intervento pubblico, sottolineando la preferenza di Bubbico per il titolo femminile. L’episodio si è svolto durante una delle esibizioni, con la responsabile dell’orchestra che ha espresso chiaramente la sua richiesta.

Maestra e non maestro. È la giusta – e purtroppo ancora necessaria – richiesta di Carolina Bubbico, direttrice d'orchestra al Festival di Sanremo 2026. Durante la sua presentazione, in occasione del 17° brano in gara – 'The lady is a tramp', eseguito da Ditonellapiaga e Tony Pitony durante la serata cover- Laura Pausini l'ha introdotta rivolgendosi al maschile: "Dirige l'orchestra il maestro Carolina.". Subito Bubbico, inquadrata dalle camere, ha chiesto di essere chiamata al femminile correggendo la cantautrice e co-conduttrice.

Sanremo 2026, Carolina Bubbico riprende Laura Pausini: “Chiamami maestra” | VIDEOLa direttrice d’orchestra Carolina Bubbico riprende in diretta Laura Pausini durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026.

“E no…”. Sanremo 2026, imbarazzo per Laura Pausini: ‘ripresa’ così dalla direttrice d’orchestraAl Festival di Sanremo la serata dedicata alle cover ha regalato al pubblico esibizioni di altissimo livello.

