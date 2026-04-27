Nella campagna, sotto il cielo notturno, si sente il suono del trattore che lavora nel silenzio. Le luci che si intravedono in lontananza sembrano di un veicolo futuristico che si sposta tra le piante. La scena mostra l’uso di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, applicate all’agricoltura, mentre il settore energetico si concentra sui pannelli solari per aiutare le imprese. Questa situazione evidenzia come l’innovazione coinvolga diversi ambiti e momenti della giornata.

E’ notte, nel silenzio il tum, tum, tum di un trattore. E là in fondo al campo le luci, sembra un po’ un’astronave che si muove tra i filari. Su quel trattore non c’è nessuno, 24 ore su 24. Lo guida il satellite, al volante della macchina che toglie le erbacce c’è invece l’intelligenza artificiale. Che distingue i buoni dai cattivi, i germogli di bietole dalla gramigna, dalla zizzania. E per quest’ultima è la fine. Via, estirpata. Non è fantascienza, è il frutto del lavoro, sacrifici, voglia di anticipare i tempi di Luca Pozzati, titolare dell’azienda metalmeccanica e agromeccanica Cavallaretti (Cna). "Una piccola Berco", la chiama, 50 dipendenti, una famiglia che si è convertita all’ energia pulita quando in pochi sapevano bene cos’era.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caro-energia, corsa agli ’specchi’: "I pannelli solari salva-impresa". E alla guida del trattore c’è l’IA

Notizie correlate

Natura «robotica»: il progetto delle piante che producono energia come pannelli solari (e mangiano lo smog)In principio era l’albero, simbolo immutabile di natura, radicato nel tempo e nel ciclo della vita.

Bruciano i pannelli solari sul tetto, i Vigili del Fuoco salvano un'abitazione a Sant'AnnaPaura in via Sant'Anna, a San Cesario, a causa di un improvviso e pericoloso incendio divampato sul tetto di un'abitazione civile.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Caro-energia, corsa agli ’specchi’: I pannelli solari salva-impresa. E alla guida del trattore c’è l’IA; Ue lancia piano contro il caro energia: dagli sconti sui trasporti agli aiuti di Stato, ecco cosa prevede; Guerra e costi, caro energia: stangata da 161 milioni per 84mila imprese; Banche: uno stress test anche sul rischio informatico.

Caro-energia, corsa agli ’specchi’: I pannelli solari salva-impresa. E alla guida del trattore c’è l’IAIl titolare di un’azienda metalmeccanica crea una distesa su tetti e terreni: Risparmio del 50% sui costi. Hanno progettato un mezzo agricolo guidato dall’Intelligenza artificiale: Non ci sono pers ... ilrestodelcarlino.it

Il peso del caro-energia. In ritardo sulle rinnovabili. Siamo al 17% del targetL’Umbria resta indietro nella corsa al fotovoltaico: in Italia già raggiunto il 31%. Nelle retrovie anche sui consumi energetici: le ’alternative’ valgono solo il 23%. . lanazione.it

Un mio caro amico ha dispero Russel Hanno lanciato dei petardi nel suo giardino e lui si è spaventato ed è scappato. Era in zona pozzetto, 10 minuti fa è stato avvistato vicino alle scuole elementari. Quando ci siamo presentati lì però non c’era. Qualcuno sa - facebook.com facebook

Coreografia della Curva Sud contro il caro biglietti per Milan-Juventus. Composta con i cellulari la scritta “€ 139” con riferimento al prezzo del ticket del secondo blu in vendita libera x.com