Bruciano i pannelli solari sul tetto i Vigili del Fuoco salvano un' abitazione a Sant' Anna

Un incendio si è sviluppato sul tetto di un'abitazione in via Sant'Anna, a San Cesario. Le fiamme hanno coinvolto i pannelli solari installati sul tetto, causando danni alla struttura. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’abitazione, evitando ulteriori conseguenze. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, creando momenti di paura tra i residenti della zona.

Paura in via Sant'Anna, a San Cesario, a causa di un improvviso e pericoloso incendio divampato sul tetto di un'abitazione civile. L'allarme alla centrale operativa è scattato alle 15:34 di oggi, mercoledì 8 aprile, quando le fiamme hanno iniziato ad avvolgere i moduli dell'impianto fotovoltaico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it A fuoco il tetto di un'abitazione a Castelvetro: massiccio intervento dei Vigili del FuocoFiamme nel primo pomeriggio in via Nizzola: la complessa struttura in legno ventilato ha richiesto l'impiego di diverse squadre provinciali e... Il rogo avvolge e distrugge il capanno, i Vigili del fuoco salvano la vicina abitazione dalle fiammeAlle ore 9:15 di questa mattina, venerdì 30 gennaio, due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cesena sono intervenute in via Gioacchino... Si parla di: ? Incendio in azienda, bruciano i pannelli: danni per 15.000 euro - BresciaToday. Pannelli solari in fiamme, a fuoco il tetto di un capannone a EdoloL’incendio è divampato attorno alle 11: i vigili del fuoco hanno utilizzato anche un’autoscala per operare in sicurezza ... giornaledibrescia.it Il fumo e le fiamme avvolgono i pannelli fotovoltaici sul tetto (FOTO): accorrono i vigili del fuoco per spegnere l'incendioEDOLO. In fiamme alcuni pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto di un edificio. Intervento dei vigili del fuoco per gestire l'emergenza. L'allerta è scattata intorno alle 11 di oggi, domenica 5 ap ... ildolomiti.it