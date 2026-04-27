Caro carburanti è allarme trasporto pubblico locale | rischio stop da nord a sud

Il rincaro dei carburanti mette a rischio il funzionamento del trasporto pubblico locale in diverse regioni. Secondo fonti ufficiali, ci sono timori di possibili interruzioni o riduzioni delle corse a causa delle difficoltà nel coprire i costi operativi. La situazione riguarda sia le grandi città che le aree più periferiche, con attenzione alle ripercussioni sulla mobilità quotidiana dei cittadini.

(Adnkronos) – Il caro carburanti rischia di lasciare a terra il trasporto pubblico locale. La stessa Agens, l’Associazione che rappresenta gli interessi del settore dei trasporti e dei servizi nel sistema di Confindustria, ha rilevato che l'attuale crisi ha generato molti aggravi economici per il tpl (oneri giornalieri aggiuntivi stimati in 0,54 milioni di euro. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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