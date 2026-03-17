da rialzo carburanti impatto di 30 milioni al mese per trasporto pubblico locale

Le imprese di trasporto pubblico locale stanno affrontando una crisi legata al rialzo dei carburanti, che si traduce in un incremento di circa 30 milioni di euro al mese. In un quadro internazionale caratterizzato da instabilità geopolitica e fluttuazioni dei mercati energetici, questa situazione sta pesando sui servizi di trasporto con autobus. La crescita dei costi energetici ha un impatto diretto sul settore.

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - In un contesto internazionale particolarmente complesso, segnato dall'instabilità geopolitica e dai conseguenti effetti sui mercati energetici, le imprese del trasporto passeggeri con autobus stanno attraversando una fase di forte difficoltà. Le associazioni Agens, Anav e Asstra – che rappresentano l'intero comparto del trasporto pubblico locale e dei servizi di linea e di noleggio autobus con conducente – evidenziano come l'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, a seguito delle tensioni in Medio Oriente, stia generando una pressione crescente sui bilanci delle aziende del settore. Dall'inizio dell'anno, le quotazioni del gasolio hanno registrato un aumento significativo, vicino al 25%, con un impatto economico che per le imprese si traduce in maggiori costi stimati in oltre 30 milioni di euro al mese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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