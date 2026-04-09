Caro carburanti allarme della Stp | Autobus e trasporto pubblico a rischio misure urgenti

La società di gestione del trasporto pubblico ha segnalato che l'aumento dei costi dei carburanti mette a rischio la continuità dei servizi di autobus e trasporto locale. In una comunicazione ufficiale, si sottolinea la necessità di interventi immediati per evitare interruzioni o riduzioni delle corse. La preoccupazione riguarda la sostenibilità economica delle operazioni di trasporto pubblico in questo momento di crescita dei prezzi energetici.

«A causa del caro carburanti a rischio il mantenimento di servizi di trasporto pubblico in mancanza di interventi immediati». La doccia fredda, ossia il grido di dolore della Stp, arriva nel giorno in cui gli scenari internazionali restano incerti sul fronte del conflitto in Medio Oriente, con la parziale tregua delle armi e il nodo legato all’auspicabile riapertura del canale di Hormuz (che lentamente, non con effetto immediato, dovrebbe favorire un lento e progressivo abbassamento dei costi del gasolio). I campanelli d'allarme Ma nell’attesa che ciò accada, lo scenario da gestire è già emergenza. Aumenta il numero di aeroporti italiani in cui il carburante scarseggia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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