Caro Calenda ora le è rimastosolo uno da insultare | sé stesso

Da laverita.info 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un messaggio pubblicato sui social, un utente si rivolge direttamente a un politico, commentando con sarcasmo sulla sua presenza e sulle sue dichiarazioni. La comunicazione evidenzia una critica rivolta alla figura pubblica, che viene rappresentata come autore di insulti rivolti a sé stesso. La lettera si conclude con un tono ironico, sottolineando la frequenza e la costanza della presenza del destinatario, che ha spinto l'autore a intervenire.

Caro Calenda, le scrivo questa cartolina perché la vedo dappertutto e non potevo accettare che non fosse anche qui. Da sempre prezzemolino acido della politica, negli ultimi tempi ha accentuato ancor di più il suo frenetico attivismo: stasera, per dire, è in scena a Napoli (con Gentiloni), domani a Bologna (con Prodi), mercoledì a Genova (con Silvia Salis). Quasi una campagna elettorale anticipata, seppur mascherata dietro la presentazione del libro. Che s’intitola: Difendere la libertà, ma si traduce: Difendere il seggio. Far politica, si sa, è un impegno molto duro. Ma è pur sempre meglio che lavorare. La sua carriera politica è da sempre un’ascesa continua sulla scala degli insuccessi.🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Caro Calenda, ora le è rimastosolo uno da insultare: sé stesso

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