Una famiglia per Rex | rimasto solo ora che il suo umano non c'è più

Una famiglia per Rex racconta la storia di un meticcio di dieci mesi, molto socievole e amato. Il cane è rimasto senza il suo umano di riferimento, che purtroppo non c’è più. Rex ora cerca una nuova casa che possa accoglierlo e offrirgli affetto dopo la perdita del suo compagno umano. La sua natura amichevole lo rende adatto a chi desidera un cane affettuoso e socievole.

Rex è un meticcio puro di dieci mesi, molto socievole e simpatico, che è rimasto solo dopo che la sua persona di riferimento è venuta a mancare. Si trova a Napoli e cerca adozione. L'istruttrice cinofila che lo segue: "E' molto aperto nei confronti delle novità e ha una grande capacità di adattamento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Abbandona il suo cane all’aeroporto perché non può salire sull’aereo: ora il cucciolo cerca una nuova famigliaUna donna ha abbandonato il suo cane allo scalo internazionale Harry Reid di Las Vegas, in Nevada (Stati Uniti), perché non poteva salire sull'aereo:...

Corre dietro all’ambulanza che trasporta il suo umano, il cane Diego ha rischiato tanto ma ora è salvo a furor di popoloLa storia è di quelle belle, con un lieto fine giusto e arriva dall’Agro Nocerino Sarnese.

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Argomenti più discussi: Spettacoli e pièce teatrali da vedere in famiglia a Parigi a dicembre 2026; Massimo Cacciari porta il suo Re Lear al Teatro Goldoni; Il figlio della vittima di Gilgo Beach intenta una causa per omicidio colposo contro Rex Heuermann, l’ex moglie e la figlia giorni prima della prevista dichiarazione di colpevolezza; Il Commissario Rex -All'ultimo secondo su Rai Premium - Guida TV.

Una famiglia per Rex: rimasto solo ora che il suo umano non c’è piùRex è un meticcio puro di dieci mesi, molto socievole e simpatico, che è rimasto solo dopo che la sua persona di riferimento è venuta a mancare ... fanpage.it

Il 62enne newyorkese Rex Heuermann si è dichiarato colpevole dell'uccisione di sette donne tra il 1993 e il 2010, ammettendo inoltre un ottavo omicidio per il quale non era mai stato formalmente incriminato https://shorturl.at/7K38l - facebook.com facebook

Rex Heuermann si è dichiarato colpevole dell’uccisione di sette donne tra il 1993 e il 2010, e ha anche confessato un ottavo omicidio per cui non era stato formalmente incriminato x.com