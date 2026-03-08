Il derby tra Milan e Inter si svolge a San Siro, lo stadio che ospita da anni le loro partite. Recentemente, si discute sulla possibile destinazione futura del campo e sulle vicende legate alla sua gestione. La rivalità tra le due squadre si svolge nel contesto di questa storica arena, che rappresenta il cuore delle loro sfide più importanti.

È un po’ come il festival di Sanremo, si parla del passato per dare un senso al presente. Il derby di Milano ha smarrito il fascino antico, non ha più i grandi protagonisti, in campo, in panchina, in società, lontani i migliori anni della sua vita, quelli dei Moratti, di Rizzoli, di Carraro, di Fraizzoli e Berlusconi, di Helenio Herrera e Nereo Rocco, dei Palloni d’oro Suarez e Rivera. Questo era il derby, atteso durante la settimana, partita diversa da qualunque altra, sfida di quartiere, casciavit e bauscia, roba incomprensibile per i contemporanei drogati dall’enfasi dei nuovi narratori, pagine calde di letteratura, il derby era l’immagine giusta di Milano, era anche un cabaret, era la nebbia, il tram, il panettone, San Siro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Se di vero MilanInter è rimasto solo San Siro

