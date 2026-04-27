Carmelo Hayes ha dichiarato che perdere lo United States Championship prima di WrestleMania 42 è stato un momento difficile. L'ex campione ha espresso il suo dispiacere per la sconfitta, definendo l'esperienza particolarmente dolorosa. La perdita del titolo si è verificata nei giorni precedenti alla grande evento di wrestling, lasciando Hayes senza la cintura nel periodo che ha preceduto la manifestazione.

Carmelo Hayes ha ammesso senza giri di parole che perdere lo United States Championship prima di WrestleMania 42 è stato un duro colpo. E, a quanto pare, molto più di quanto i fan possano aver immaginato. Durante un’intervista con Michael Fairman, Hayes ha raccontato cosa ha provato nel vedere sfumare il suo momento dopo un regno importante, proprio quando sembrava a un passo da qualcosa di ancora più grande. Il tempismo ha reso tutto più difficile: perdere slancio così vicino alla stagione di WrestleMania, dove ogni dettaglio conta, non è stato semplice da digerire. Dopo tutto il lavoro fatto per arrivare fin lì, sentir parlare di un cambio di direzione creativa è stato un boccone amaro: “Eh sì.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Carmelo Hayes: “Perdere il titolo prima di WrestleMania è stato straziante”

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