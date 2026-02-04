Carmelo Hayes sfida CM Punk | il match che tutti aspettano

Carmelo Hayes sfida CM Punk in un match che ha già fatto impazzire i tifosi. La sfida tra i due si avvicina, e i fan non vedono l’ora di vedere come andrà a finire. La tensione cresce e l’attesa è alle stelle.

La strada verso WrestleMania 42 si arricchisce di una nuova prospettiva che mette al centro due protagonisti dalla caratura diversa ma dall’impatto simile sull’orizzonte della WWE. Il World Heavyweight Champion CM Punk resta al centro del racconto, mentre la recente teoria di un confronto con Carmelo Hayes alimenta l’attesa tra i fan. Nonostante sia stata ufficializzata una sfida già definita contro Roman Reigns, la possibilità di una collisione tra un veterano affermato e una stella emergente rischia di ridefinire i contorni di WrestleMania 42. Durante l’ultima puntata del podcast Beyond the Bell, Carmelo Hayes ha accettato la provocazione lanciata dal campione di Chicago, avanzando l’idea di un match Winner Takes All che consentirebbe al giovane talento di ambire allo status di doppio campione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Carmelo Hayes sfida CM Punk: il match che tutti aspettano Approfondimenti su Carmelo Hayes CM Punk WWE: Finn Balor sfida CM Punk per il titolo, match fissato per Raw a Belfast Durante l'ultima puntata di Raw da Düsseldorf, CM Punk ha rivolto un messaggio ai fan tedeschi. CM Punk e l’età: “Il CM Punk di oggi è un po’ come Old Man Logan” A 47 anni, CM Punk si presenta ancora sul ring, e questa volta non come un giovane talento emergente, ma come un veterano che non ha intenzione di mollare. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Carmelo Hayes CM Punk Argomenti discussi: Carmelo Hayes lancia una grande sfida a CM Punk; Rey Fenix risponde alla US Open Challenge, ma nulla da fare... Carmelo si conferma campione!; WWE: Annunciati un confronto e un match titolato per la puntata di Smackdown pre Royal Rumble; SmackDown Report 30-01-2026 – WWE. Carmelo Hayes lancia una grande sfida a CM PunkCarmelo Hayes non pecca sicuramente di personalità e lancia un'interessante sfida a CM Punk: risposta in arrivo? spaziowrestling.it Non si può dire che Carmelo Hayes non sia un fighting champion! Non perderti l'episodio di WWE SmackDown con commento in italiano in onda dalle 23:45 o in replica domenica dalle 10:30 su DMAX Italia! - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.