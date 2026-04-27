Carmagnola si trasforma nella capitale del mattoncino | torna Bricks & Friends 2026 il festival Lego gratuito tra Ducati e Ferrari

A Carmagnola torna il festival dedicato ai mattoncini Lego, intitolato Bricks & Friends, giunto alla quarta edizione. L’evento si svolgerà nel fine settimana del 16 e 17 maggio 2026 e sarà completamente gratuito. La manifestazione si svolge tra diverse location della città, attirando appassionati e famiglie interessate al mondo dei Lego, con esposizioni, attività e momenti di condivisione.

Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, Carmagnola ospita la quarta edizione di "Bricks & Friends", il festival gratuito e diffuso interamente dedicato al mondo dei mattoncini Lego. L'evento, reduce dal successo dello scorso anno con oltre 25.000 presenze, coinvolgerà sei location del centro.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Ortoflora & Natura 2026 a Carmagnola l'11 e il 12 aprile: mostra, mercato ed eventi (gratuito)Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 a Carmagnola si svolge la 36ª edizione di Ortoflora & Natura, mostra mercato dedicata al settore florovivaistico... Arona si trasforma nella capitale del fumetto: torna Aronics con cosplay, giochi e stand sul lungolagoDomenica 26 aprile, dalle 10 alle 20, torna Aronics, la manifestazione dedicata al mondo dei fumetti, dei videogiochi e del cosplay di Arona. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Parco Vigna Arabian Horse Show 2026 a Carmagnola: programma, orari e; Promozione B: CSF Carmagnola, Marco Serra è il nuovo Direttore Tecnico; Banca Territori del Monviso: risultati 2025 in crescita e Assemblea dei Soci 2026 a Carmagnola. Da martedì 28 aprile Carmagnola Riparte il servizio di prestito dei libri alla Biblioteca Civica Rayneri-Berti, con possibilità di scelta diretta anche tra i volumi presenti nelle sale. #Carmagnola #BibliotecaCivica #Servizioprestiti - facebook.com facebook