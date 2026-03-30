Ortoflora & Natura 2026 a Carmagnola l' 11 e il 12 aprile | mostra mercato ed eventi gratuito

A Carmagnola si terrà l'edizione numero 36 di Ortoflora & Natura, una mostra mercato dedicata al settore florovivaistico e orticolo. L'evento si svolgerà sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 e sarà gratuito, includendo esposizioni, mercati e vari eventi. La manifestazione si svolge in due giornate consecutive e coinvolge operatori e appassionati del settore.

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 a Carmagnola si svolge la 36ª edizione di Ortoflora & Natura, mostra mercato dedicata al settore florovivaistico e orticolo. L’evento, a ingresso gratuito, si tiene nei Giardini del Castello e nei Giardini Unità d’Italia, dalle 9 alle 19.30. La manifestazione è tra le più rilevanti in Piemonte per il comparto del verde e del giardinaggio. L’edizione 2026 è dedicata al tema “I Giardini delle Arti”, con un programma che unisce natura, creatività e cultura. Negli spazi del centro cittadino sono presenti stand ed espositori provenienti da diverse regioni, tra cui Piemonte, Liguria, Lombardia e Sicilia, con prodotti legati al florovivaismo, all’orticoltura e all’arredo per esterni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Ortoflora & Natura 2026 a Carmagnola l'11 e il 12 aprile: mostra, mercato ed eventi (gratuito) Articoli correlati “Costruire Ali per il Futuro”: Street Food & Cabaret a Trecase l’11 e 12 aprileC’è un’immagine che più di ogni altra racconta la bellezza di una comunità: quella di un gruppo di genitori e di famiglie che decidono di mettere da... Carmagnola a festa: Carnevale 2026 tra sfilata di carri, eventi per bambini e Nutella Party in arrivo.Carmagnola si prepara a celebrare il Carnevale con un programma ricco di eventi dal 15 al 17 febbraio 2026, che culmineranno con la tradizionale... Tutti gli aggiornamenti su Ortoflora amp Natura 2026 a Carmagnola... Temi più discussi: Carmagnola in fiore: torna Ortoflora & Natura 2026; Ortoflora & Natura 2026: due giorni di fiori, ortaggi e arte tra i giardini del castello e Unità d’Italia [FOTO]; Il giardino delle Arti conquista Carmagnola; Concorso per giovani artisti di Carmagnola per il simbolo del terzo paradiso. Ortoflora & Natura 2026: due giorni di fiori, ortaggi e arte tra i giardini del castello e Unità d’Italia [FOTO]I I Giardini delle Arti, porta espositori da tutta Italia, laboratori, rievocazioni storiche e performance culturali ... torinoggi.it Carmagnola in fiore: torna Ortoflora & Natura 2026Carmagnola si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera piemontese. Sabato 11 e domenica 12 aprile torna Ortoflora & Natura, giunta alla sua trentaseiesima edizione, una ... giornalelavoce.it Carmagnola si prepara a dare il benvenuto a Ortoflora & Natura! Nei giardini del castello e di Unità d’Italia, una festa di colori e profumi. Scopri di più nel nostro articolo! [Leggi qui](https://www.torinosud.it/cronaca/carmagnola-giardini-nelle-arti-ortoflora- - facebook.com facebook Ortoflora & Natura 2026: i Giardini delle Arti @Carmagnola_2011 x.com