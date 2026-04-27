Carlos Maldonado lo chef stellato che ha firmato un buffet di sushi a meno di 20 euro

Carlos Maldonado, chef stellato di origine spagnola, ha lanciato un buffet di sushi con un prezzo inferiore ai 20 euro. La sua proposta include diverse varietà di sushi, preparate con ingredienti freschi e di qualità. Maldonado ha deciso di offrire un’alternativa più accessibile nel settore della cucina raffinata, mantenendo comunque standard elevati. La sua iniziativa ha attirato l’attenzione di clienti e addetti ai lavori nel settore della ristorazione.

Si chiama Carlos Maldonado ed è uno chef stellato spagnolo che ha riscritto le regole dell'alta cucina firmando un esclusivo buffet di sushi da meno di 20 euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Si finge suo amico e gli svuota il conto: così lo chef stellato Fredy Girardet ha perso quasi 4 milioni di euro Tom Kerridge, lo chef che ha trasformato i gamberi fritti in un piatto stellatoSi chiama Tom Kerridge ed è lo chef inglese che è riuscito a trasformare i gamberi fritti in un piatto stellato: ecco tutto ciò che c'è da sapere sui... Una raccolta di contenuti Si parla di: Carlos Maldonado porta la stella Michelin nel sushi buffet: alta cucina a meno di 20 euro. Chef Carlos Maldonado se sincera sobre si hay ‘tongo’ en ‘MasterChef’: Deben estar condicionados para que su negocio siga funcionandoEl reputado chef, de una estrella Michelin, ha opinado sobre los rumores que hay acerca del concurso que ganó en RTVE. as.com Carlos Maldonado, chef: Si el pulpo cocido lo sometes a temperaturas muy altas, corres el riesgo de que quede duroLo cierto es que si pensamos en una buena ración de pulpo, es prácticamente inevitable no hablar de las que encontramos en Galicia, el lugar del mapa de España donde mejor relación calidad-precio hay. eleconomista.es