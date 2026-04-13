Tom Kerridge lo chef che ha trasformato i gamberi fritti in un piatto stellato

Un noto chef inglese ha dato una nuova interpretazione ai gamberi fritti, creando un piatto che ha ottenuto riconoscimenti di alto livello. La sua versione prevede l’utilizzo di popcorn di gamberi, un’idea che ha attirato l’attenzione nel mondo gastronomico. Questa rivisitazione è stata presentata in contesti di ristorazione di alto livello, contribuendo a ridefinire il modo di proporre questa preparazione tradizionale.