Durante la partita tra Roma e Atalanta allo Stadio Olimpico, il risultato di 1-1 ha evidenziato non solo una battuta d’arresto nella corsa alla Champions League, ma anche una tensione tra i due allenatori. Dopo il match, Gasperini ha dichiarato di non essere lui a alimentare i teatrini, lasciando intendere una divergenza di vedute con il collega romano. La discussione tra i due tecnici ha attirato l’attenzione dei media e ha acceso i riflettori sulla crisi tra le due squadre.

Il pareggio per 1-1 contro l’ Atalanta allo Stadio Olimpico non è solo un intoppo nella corsa Champions League della Roma, ma l’atto pubblico di una crisi diplomatica senza precedenti a Trigoria. Come evidenziato dall’analisi della Gazzetta dello Sport, l’applausometro pre-partita aveva premiato Gian Piero Gasperini, ma il fischio finale ha restituito un’immagine raggelante: i fischi della Curva Sud hanno sommerso la squadra, una bordata sonora che il tecnico ha definito «giustissima», non per la prestazione in campo, ma per il «bruttissimo teatrino» andato in scena tra le scrivanie. La frattura con il Senior Advisor Claudio Ranieri, presente in tribuna accanto al d.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Gasperini gela Ranieri: «Non sono io ad alimentare i teatrini»

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