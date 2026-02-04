Questa mattina a Roma, i tifosi si sono svegliati con un senso di delusione. La squadra di Gasperini fatica a trovare il ritmo e i risultati non arrivano come ci si aspettava. Con Ranieri, la stessa formazione aveva già accumulato dieci punti in più e la qualificazione in Champions sembrava più vicina. Ora, invece, la corsa si fa più complicata e le speranze si riducono di giorno in giorno.

Perché Gasperini a Roma viene tanto osannato? Ranieri più o meno con la stessa squadra aveva dieci punti in più. È quel che scriveva il Napolista il 5 gennaio 2026. Un mese dopo, i nodi stanno venendo al pettine. Oggi il Corriere della Sera dedica ampio spazio al tema in un articolo che sottolinea le otto sconfitte della squadra di Gasperini, le continue tensioni tra il tecnico e il direttore sportivo Massara nonostante i soldi spesi a gennaio dai Friedkin, e – non ultimo – le dichiarazioni dell’altra sera del Gasp che ha minimizzato il mercato: “Met­te­tevi d’accordo: volete una Roma da Cham­pions o una Roma under 23?”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Roma si stanno svegliando, con Gasperini sono nettamente più lenti che con Ranieri (e la Champions si allontana)

La discussione su Gasperini alla Roma si concentra spesso sulle percezioni e sui risultati.

