Carlo Conti invita Lapo Elkann a condurre Sanremo Fazio | Sono basito La gag con Ubaldo Pantani a Che tempo che fa

Carlo Conti ha invitato Lapo Elkann a condurre Sanremo, motivato dalla sua presenza durante la trasmissione. Conti ha suggerito di coinvolgerlo magari il giovedì, se fosse disponibile. La proposta è arrivata durante un collegamento a Che tempo che fa, trasmettendo il desiderio di vedere Elkann sul palco del festival. La richiesta ha suscitato sorpresa tra i presenti, mentre Elkann non ha ancora risposto alla proposta.

“Lo invito a fare il co-conduttore. Quando? Magari il giovedì, se è libero”. Carlo Conti, in collegamento a Che tempo che fa, sul Nove, ha invitato Lapo Elkann a salire sul palco di Sanremo. “Sono basito, ma felice” ha scherzato Fabio Fazio. E dalle scale – per la gag – è sceso Lapo impersonato dal comico e imitatore Ubaldo Pantani. “Ma è un dopo-cena? Quand’è che devo venire?” ha detto Lapo-Pantani. “Sai di cosa si tratta?” gli ha chiesto Fazio. “Certo, sono tipo Olimpiadi della spiaggia. Sanremo è sul mare, no?”. L'articolo Carlo Conti invita Lapo Elkann a condurre Sanremo. Fazio: “Sono basito”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

