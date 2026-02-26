Verucchio non è più fra i Comuni Montani la sindaca | Scelta grave immotivata e penalizzante

Verucchio viene ufficialmente esclusa dalla lista dei Comuni Montani. La sindaca commenta la decisione definendola grave e senza motivazioni precise, sottolineando come questa scelta possa avere conseguenze negative per il territorio. La questione riguarda i criteri adottati e le ripercussioni sulla gestione locale, anche in termini di risorse e opportunità future. La vicenda prosegue con chiarimenti e possibili azioni da intraprendere.

"Dovremo valutare tutte le ricadute negative che questa esclusione comporta. Riflessi che saranno certamente economici ma anche negativi sulla coesione sociale” “La decisione governativa di escludere Verucchio dai Comuni Montani rappresenta una scelta grave, immotivata e penalizzante. Che il nostro territorio abbia tutte le caratteristiche e le criticità tipiche delle aree montane è sotto gli occhi di tutti: dalla fragilità idro-geologica, come si è manifestata in occasione degli ultimi gravi eventi meteorologici, allo spopolamento delle aree interne”. Così la sindaca del paese della Valmarecchia, Lara Gobbi, commenta la notizia dell'esclusione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it “Verucchio esclusa dai Comuni Montani, scelta ingiusta”: l’affondo del senatore Croatti (M5S) contro il GovernoDuro intervento del senatore sull'esclusione del comune riminese dai benefici montani: “L'esecutivo finanzia le armi, la Regione invece mette al... Comuni Montani, 21 Enti pugliesi esclusi dall'elenco: "Decisione penalizzante"Anci Puglia, con una nota a firma congiunta della Presidente Fiorenza Pascazio e del Delegato alle Aree Interne Noè Andreano, indirizzata al... Temi più discussi: Ladri scatenati: raffica di furti tra Santarcangelo e Villa Verucchio; Villa Verucchio vs Athletic Poggio, cronaca e tabellino; Folle inseguimento nella notte: asfalto disseminato di chiodi ed estintore lanciato contro i carabinieri; Villa Verucchio, rapina un negozio con un ombrello aperto davanti al volto. Verucchio fuori dai comuni montani: Danni economici, ma non soloLa sindaca attacca il governo: Scelta grave, immotivata e penalizzante. Il Comune perde preziosi fondi e possibilità di partecipare ai bandi ... altarimini.it Verucchio, ripartiti i lavori alle rupe: Useremo anche l’elicotteroVerucchio mette in sicurezza la rupe e riapre la strada alla Rocca. Sono partiti lunedì i lavori di consolidamento ... ilrestodelcarlino.it Oltre 70mila euro alle scuole montane nel Riminese Oltre 70 mila euro ai Comuni montani della provincia di Rimini per sostenere le pluriclassi della scuola primaria. È quanto prevede il nuovo bando della Regione Emilia-Romagna, che aumenta del 20% le ri - facebook.com facebook Nei comuni montani della Sardegna attive 3.600 PMI con 7.500 addetti e 680 mln € di fatturato Il report @Confartigianat2 evidenzia forti criticità infrastrutturali e tempi di accesso a trasporti molto più lunghi rispetto alle altre aree dell’isola tinyurl.com/mt x.com