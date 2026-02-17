Il M5S chiede di agire sul decentramento amministrativo | Municipi di Bari con carenza di personale

Il Movimento 5 Stelle di Bari ha denunciato una carenza di personale nei Municipi, causando rallentamenti nei servizi di quartiere. La richiesta nasce dalla necessità di rafforzare l’amministrazione locale e migliorare la gestione delle periferie. Nel loro appello, i grillini chiedono al sindaco di valutare con attenzione le modalità di decentramento, puntando a risolvere le criticità attuali. La questione riguarda anche la possibilità di assumere nuovo personale per garantire servizi più efficaci alla cittadinanza.

L'appello al sindaco arriva dal capogruppo pentastellato a in Consiglio comunale, Antonello Delle Fontane: "Legittimo attendersi visione chiara" Il M5S in Comune chiede al sindaco una “riflessione seria” sul decentramento e il rilancio delle periferie. L'appello arriva dal capogruppo pentastellato a in Consiglio comunale, Antonello Delle Fontane: “In questi giorni - afferma - si parla del cosiddetto ‘tagliando della giunta’, un momento di verifica politica e amministrativa che il Sindaco Vito Leccese ha ritenuto opportuno aprire dopo 18 mesi di mandato”. Per Delle Fontane 18 mesi rappresentano “un tempo più che sufficiente per capire dove correggere il tiro” e “non può bastare la presa d’atto delle criticità strutturali, così come mi è stato rappresentato durante l’ultimo Consiglio Comunale.🔗 Leggi su Baritoday.it

La Procura di Bari ha presentato il Bilancio di responsabilità sociale 2023-2024, un documento che analizza le attività, i risultati e le criticità dell’ufficio giudiziario.

A Catania, aumentano le risorse destinate ai sei Municipi, con Orazio Grasso che invita ora a rafforzare il decentramento decisionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.