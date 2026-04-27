Il rappresentante di RedBird, arrivato oggi pomeriggio a Milano, ha incontrato la dirigenza per discutere le strategie di mercato e i rinforzi alla rosa. Durante la visita, ha avuto anche un colloquio con l'allenatore, insieme ai responsabili Furlani e Tare, per pianificare le operazioni in vista della prossima stagione. L’obiettivo è seguire la linea tecnica tracciata da Allegri per la composizione della squadra.

Per lo spettacolo - sul quale lui peraltro ha costruito buona parte della sua vita imprenditoriale - prego, ripassare. Alla luce delle esigenze spicciole di classifica, invece, Gerry Cardinale ha scelto la partita giusta per ripresentarsi a San Siro. Partitaccia sul campo, però punto vitale in cassaforte e comunque stadio pieno, al netto delle proteste della Sud per il caro biglietti. Stavolta, a differenza della precedente presenza nel derby, quello di Cardinale è stato un arrivo a sorpresa. Quanto meno per gli osservatori esterni, dal momento che lungo la settimana non erano giunti segnali in merito. Che si possa definire un blitz o meno (è ripartito oggi pomeriggio), questa nuova visita si inserisce nel solco di un 2026 in cui il numero uno di RedBird è tornato a frequentare con una certa frequenza San Siro, Casa Milan e Milanello.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cardinale, punto mercato con la dirigenza: rosa rinforzata seguendo la linea di Allegri

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