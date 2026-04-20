Il mercato del Milan si concentra sulla possibilità di ingaggiare Goretzka, con il tecnico Allegri che spinge per il trasferimento. La dirigenza sta portando avanti incontri e trattative in modo costante per valutare questa opzione. La trattativa si sta sviluppando con attenzione, mentre si seguono da vicino gli sviluppi della situazione del centrocampista tedesco. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali o accordi definitivi.

Pio Esposito Inter, parla l’agente: «Credo che la volontà del ragazzo e del club sia quella di stare insieme per i prossimi 10 anni» Palestra all’Inter? L’esterno del Cagliari esce allo scoperto, ha parlato così del suo futuro! Ecco cosa ha detto Ausilio chiarisce: «Mai avuto dubbi su Chivu. Bastoni ha un contratto con l’Inter, ecco quale sarà il suo futuro» Fiorentina, Vanoli nel pre gara: «Una partita importante, con punti pesanti che ci avvicinano a qualcosa di importante. Su Kean.» Lecce, Trinchera sicuro: «Questa è una squadra abituata a lottare da sempre. Oggi è un’altra occasione che cerchiamo di sfruttare al massimo. Su Camarda.»...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Milan, cresce la pista Goretzka: Allegri spinge per il colpo e la dirigenza intensifica i contatti

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