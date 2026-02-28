Sneakers scamosciate donna | 8 modelli per la primavera 2026

Per la primavera 2026, sono otto i modelli di sneakers scamosciate donna che si fanno notare. Le scarpe sportive in suede continuano a essere molto apprezzate, grazie alla loro combinazione di stile e comfort. Questi modelli si distinguono per dettagli eleganti e colori di tendenza, pensati per adattarsi alle esigenze di chi cerca un look alla moda senza rinunciare alla praticità quotidiana.

Sdoganate dalla loro connotazione esclusivamente "invernale”, le sneakers in suede non si alleggeriscono solo nei colori, ma anche nelle forme e nei volumi: le silhouette si fanno più affusolate, le suole si assottigliano e le cuciture diventano essenziali. Il risultato è una sneaker dal gusto rétro, più leggera alla vista, pensata per accompagnare look ariosi e stratificazioni impalpabili. Negli ultimi anni, del resto, il suede ha vissuto una vera rinascita fashion. A sancirla sono state collaborazioni prestigiose come quella tra Miu Miu e New Balance, che con il modello 530 SL hanno trasformato le sneakers sportive in veri e propri oggetti del desiderio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

