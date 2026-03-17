Per la primavera 2026, sono in commercio diversi modelli di camicia oversize donna. Questi capi si distinguono per la loro vestibilità ampia e versatilità, che permette di abbinarli facilmente a vari outfit. Le proposte spaziano tra tessuti leggeri e dettagli moderni, offrendo opzioni che si adattano a look sia casual che più raffinati. La camicia oversize resta uno dei capi più popolari della stagione.

Uno styling, questo, che riesce a rendere la maxi camicia soprendentemente glamour. Merito anche degli abbinamenti, che elevano l'it-piece di stagione da casual a sofisticato: slingback e décolleté ai piedi, eleganti borse a mano e gioielli essenziali contribuiscono a regalare all'oversize shirt un'allure decisamente più ricercata. Anche la palette cromatica è un'alleata preziosa: tra tonalità chiare e luminose come il bianco e sfumature pastello soft, le camicie della bella stagione sono un tripudio di delicata raffinatezza. Nulla vieta, comunque, di sfoggiare la camicia XL anche in versione più informale. Il classico pairing con t-shirt e jeans funziona sempre, soprattutto se i capi in questione strizzano l'occhio al minimalismo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Camicia oversize donna, i modelli per la primavera 2026

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