Ospedale Cardarelli nuovi reparti di Medicina d’Urgenza e UTIC

All'ospedale Cardarelli di Napoli sono stati aperti due nuovi reparti, uno di Medicina d’Urgenza e l’altro di UTIC. Le strutture sono state ufficialmente inaugurate nelle ultime settimane e sono destinate a migliorare l’assistenza ai pazienti in situazioni di emergenza e di problematiche cardiologiche. L’apertura di questi reparti rappresenta un intervento importante per l’ospedale e per il sistema sanitario locale.

All’ospedale Cardarelli di Napoli inaugurate nuove strutture dedicate all’emergenza e alla cardiologia interventistica. In tre anni e mezzo ristrutturati 20 reparti e un intero padiglione. Nuove risorse per la sanità campana con l’apertura, all’ospedale Cardarelli di Napoli, di un reparto di Medicina di Emergenza e Urgenza e di una nuova Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC). Le strutture rappresentano un ulteriore passo nel potenziamento dell’assistenza sanitaria regionale, in un presidio che continua a registrare numeri elevati di accessi al Pronto Soccorso. Da gennaio a marzo 2026 sono stati 571 i pazienti che, dopo essersi rivolti ad altre strutture sanitarie, hanno scelto di ricorrere alle cure del Cardarelli; di questi, 345 provenivano da ospedali pubblici.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Ospedale Cardarelli, nuovi reparti di Medicina d’Urgenza e UTIC Notizie correlate FOTO/ Ospedale Cardarelli, nuovo reparto di Medicina di Urgenza e nuova UTICTempo di lettura: 4 minutiDa oggi i cittadini della regione Campania possono contare su un nuovo reparto di medicina di Emergenza ed Urgenza ed un... Leggi anche: Innovazione a Napoli: Nuovi reparti all’ospedale Cardarelli per la cura avanzata dei pazienti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, nuovi reparti all'ospedale Cardarelli; Napoli, all'ospedale Cardarelli nuovi reparti per emergenza; Ospedale Cardarelli, nuovo reparto di Medicina di Urgenza e nuova UTIC; Ospedale Cardarelli, apre il nuovo reparto di Medicina d’emergenza e urgenza. Innovazione a Napoli: Nuovi reparti all’ospedale Cardarelli per la cura avanzata dei pazienti.Home Cronaca di Napoli e dintorni Cultura Napoletana Calcio NapoliCalcio Napoli: Tutto sul Napoli, gli ultimi movimenti di calciomercato, le news dagli spogliatoi. Il mercato del Napoli, ultime news , ... napolipiu.com Ospedale Cardarelli di Napoli, nuovo reparto di Medicina d’Emergenza e UrgenzaStampa Da oggi i cittadini della regione Campania possono contare su un nuovo reparto di medicina di Emergenza ed Urgenza ed un reparto UTIC all’avanguardia non solo nella gestione assistenziale, ma a ... salernonotizie.it https://www.ilgiornaledicaivano.it/2026/04/15/leccellenza-ospedale-cardarelli-nuovo-reparto-di-medicina-di-urgenza-e-nuova-utic/ facebook Il reparto di Medicina Interna dell'Ospedale #Cardarelli di @campobassocitta è la vergogna di una struttura già di per sé vergognosa. x.com