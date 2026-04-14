FOTO Ospedale Cardarelli nuovo reparto di Medicina di Urgenza e nuova UTIC

Da oggi, l’ospedale Cardarelli ha inaugurato un nuovo reparto di Medicina di Urgenza e un'unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC). Questi reparti sono dotati di tecnologie moderne e spazi riorganizzati per migliorare la gestione delle emergenze e l’assistenza ai pazienti. La struttura si rivolge ai cittadini della regione Campania, offrendo servizi aggiornati e un’organizzazione più efficiente delle risorse ospedaliere.

Tempo di lettura: 4 minuti Da oggi i cittadini della regione Campania possono contare su un nuovo reparto di medicina di Emergenza ed Urgenza ed un reparto UTIC all’avanguardia non solo nella gestione assistenziale, ma anche nell’organizzazione degli spazi e nelle tecnologie. Le due nuove strutture si trovano presso l’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, un punto di riferimento assoluto per la gestione dell’emergenza e per i pazienti che non trovano risposte in altri ospedali della regione; da gennaio a marzo, infatti, sono stati ben 571 i cittadini (di cui 345 provenienti da ospedali pubblici) che, dopo un passaggio in altre strutture sanitarie campane, hanno fatto ricorso alle cure in emergenza del Cardarelli.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Ospedale Cardarelli, nuovo reparto di Medicina di Urgenza e nuova UTIC Aorn San Pio, nonna Maria è tornata a casa: i ringraziamenti dei familiari al reparto di Medicina d’UrgenzaTempo di lettura: 2 minutiI familiari di una paziente dell’AORN San Pio di Benevento hanno inviato una lettera di ringraziamento alla struttura... Caso sospetto di “mucca pazza” all’ospedale di Eboli: paziente ricoverato nel reparto di MedicinaSecondo quanto trapela dall’ambiente sanitario, il malato dovrebbe invece essere seguito in Neurologia, reparto che tuttavia nell’ospedale di Eboli...