Carcere di Avellino drone intercettato e bloccato dal personale

Nella giornata di oggi, il personale della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Avellino ha intercettato e bloccato un drone che si avvicinava alla struttura. L'operazione è avvenuta senza incidenti e ha impedito l’ingresso di eventuale materiale illecito, garantendo la sicurezza dell’istituto. Non ci sono state altre conseguenze o dettagli aggiuntivi relativi all’episodio.

Un drone sarebbe stato individuato e prontamente bloccato dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Avellino, evitando possibili rischi per la sicurezza dell’istituto e il probabile ingresso di materiale illecito. Secondo una prima ricostruzione dei fatti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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