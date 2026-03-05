Drone con droga bloccato al carcere di Avellino | sventato traffico grazie a polizia e tecnologie antidroni

Durante la serata di ieri, presso la Casa Circondariale di Avellino, gli agenti di polizia penitenziaria hanno intercettato un drone che tentava di introdurre sostanze proibite. L’intervento è stato possibile grazie all’uso di tecnologie antidroni e a un monitoraggio costante. Il dispositivo è stato bloccato prima di raggiungere il carcere, impedendo così il traffico di droga all’interno della struttura.

Operazione della Polizia Penitenziaria impedisce l'introduzione di sostanze stupefacenti: SAPPE chiede più risorse e tecnologia Il velivolo è stato individuato dal sistema antidroni installato nella struttura penitenziaria. Gli agenti sono prontamente intervenuti riuscendo a bloccare l'operazione e a recuperare il drone. All'interno del dispositivo sarebbe stata rinvenuta un'elevata quantità di sostanze stupefacenti che era verosimilmente destinata ad essere consegnata all'interno del carcere. "È necessario stroncare questa continua illegalità – evidenzia – attraverso la dotazione di adeguati supporti tecnologici e un rafforzamento concreto delle risorse umane".

