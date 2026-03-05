Il drone stava per consegnare droga nel carcere di Avellino | intercettato dalla Polizia Penitenziaria

Un drone tentava di consegnare droga nel carcere di Avellino ed è stato intercettato dalla Polizia Penziaria. L’episodio è stato segnalato dal Sappe, sindacato di Polizia Penziaria, che ha espresso la necessità di intervenire contro questa ripetuta illegalità. L’incidente si è verificato in un’area di recinzione del penitenziario, dove il mezzo volante è stato individuato prima che la consegna potesse essere completata.

